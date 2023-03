Ibrahimovic il grande assente di Napoli-Milan: salta tutte le sfide! (Di venerdì 31 marzo 2023) Zlatan Ibrahimovic non potrà giocare nessuna sfida tra Napoli e Milan né in Serie A né in Champions League. La notizia dell’assenza di Zlatan Ibrahimovic dalla trasferta di Napoli di domenica sera, ha fatto precipitare l’umore dei tifosi rossoneri, che pensavano di aver finalmente recuperato un giocatore che nonostante i 41 anni può essere ancora importante per la squadra di Pioli. Il centravanti svedese, infatti, non sarà presente al Diego Armando Maradona a causa di un infortunio muscolare accusato durante la sosta delle Nazionali. Dopo gli accertamenti effettuati ieri, è stato evidenziato un problema alla coscia destra che costringerà il giocatore ad un altro periodo di stop di due o tre settimane. Questo significa che Ibrahimovic non potrà scendere in campo neanche nelle due sfide ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 31 marzo 2023) Zlatannon potrà giocare nessuna sfida trané in Serie A né in Champions League. La notizia dell’assenza di Zlatandalla trasferta didi domenica sera, ha fatto precipitare l’umore dei tifosi rossoneri, che pensavano di aver finalmente recuperato un giocatore che nonostante i 41 anni può essere ancora importante per la squadra di Pioli. Il centravanti svedese, infatti, non sarà presente al Diego Armando Maradona a causa di un infortunio muscolare accusato durante la sosta delle Nazionali. Dopo gli accertamenti effettuati ieri, è stato evidenziato un problema alla coscia destra che costringerà il giocatore ad un altro periodo di stop di due o tre settimane. Questo significa chenon potrà scendere in campo neanche nelle due sfide ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... joseph_zanetti : @edohere__ L’unico gol a una grande che vedo in questo video è in una partita che poi ha perso, perdendo anche lo s… - Rashfordianoo : RT @POETASACRO: @Rashfordianoo Vi fa impazzire anche a 41 anni, letteralmente nessuno come lui. Nemmeno quel bollito di LeBron James. Il pi… - POETASACRO : @Rashfordianoo Vi fa impazzire anche a 41 anni, letteralmente nessuno come lui. Nemmeno quel bollito di LeBron Jame… - ElisaLuceri : Cito ciò che mi ha provato emozione e so che mi inimicherò qualche collega di tifo. Ero una piccoletta all'epoca ma… - pierpaolodn : @Rossooo1999 @macho_morandi Certo che è un pregio, Totti quello che poteva vincere lo ha vinto, non aveva oggettiva… -