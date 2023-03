I tennisti russi e bielorussi sono stati riammessi a Wimbledon

(Di venerdì 31 marzo 2023) AGI - Ie bielopotranno tornare a giocare al prestigioso torneo di(inizierà il 3 luglio) a condizione che gareggino come 'neutrali' e rispettino 'condizioni appropriate', ovvero nessun sostegno per l'invasione militare in Ucraina, nessun finanziamento dallo Stato russo e bielorusso o da società controllate dallo Stato. L'annuncio è arrivato oggi dall'All England Lawn Tennis Association a meno di una settimana dalla decisione del Comitato Olimpico Internazionale sulla riammissione ufficiale degli atleti con passaporto russo e bielorusso nello sport internazionale che dovrà avvenire in forma individuale e neutrale.

AGI - I tennisti russi e bielorussi potranno tornare a giocare al prestigioso torneo di Wimbledon (inizierà il 3 luglio) a condizione che gareggino come 'neutrali' e rispettino 'condizioni appropriate ...