I tassi non perdonano. L’effetto Bce secondo Ignazio Visco (Di venerdì 31 marzo 2023) Un’era, per le banche italiane ma non solo, sta per finire. Anzi, forse è già finita. Sembrano lontani i tempi in cui il denaro si pagava a costo zero e gli istituti facevano il pieno di titoli pubblici. Ora che la Federal Reserve negli Stati Uniti e la Bce in Europa hanno cambiato il registro, aumentando i tassi a ritmi forsennati, anche per gli istituti è tempo di fare i conti con l’aumento dei costi dei portafogli finanziari. Ignazio Visco, nella sua relazione annuale sull’attività della Banca d’Italia, lo ha detto in modo chiaro. EFFETTO tassi SU BANKITALIA Proprio colui che da mesi, in tandem con il membro italiano nel board di Francoforte, Fabio Panetta, chiede all’Eurotower di andarci piano con i rialzi dei tassi. E proprio colui che, il prossimo novembre lascerà la guida di Palazzo Koch, dopo ... Leggi su formiche (Di venerdì 31 marzo 2023) Un’era, per le banche italiane ma non solo, sta per finire. Anzi, forse è già finita. Sembrano lontani i tempi in cui il denaro si pagava a costo zero e gli istituti facevano il pieno di titoli pubblici. Ora che la Federal Reserve negli Stati Uniti e la Bce in Europa hanno cambiato il registro, aumentando ia ritmi forsennati, anche per gli istituti è tempo di fare i conti con l’aumento dei costi dei portafogli finanziari., nella sua relazione annuale sull’attività della Banca d’Italia, lo ha detto in modo chiaro. EFFETTOSU BANKITALIA Proprio colui che da mesi, in tandem con il membro italiano nel board di Francoforte, Fabio Panetta, chiede all’Eurotower di andarci piano con i rialzi dei. E proprio colui che, il prossimo novembre lascerà la guida di Palazzo Koch, dopo ...

