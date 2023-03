I social bocciano l’idea di Fedez della nave per migranti. E alla beffa rilanciano: mantienili dopo l’arrivo (Di venerdì 31 marzo 2023) Fedez si vede al timone di una nave per migranti tutta sua: ma i social affondano l’ultima provocazione al governo e il beffardo abbocco lanciato alle Ong. Ma partiamo dal principio… Qualche giorno fa, in una delle ultime puntate del suo podcast “Muschio Selvaggio” Fedez affrontando la questione dei migranti ha lanciato una provocazione dichiarando di volere una sua nave per migranti, con tanto di gigantografia della sua faccia. Neanche il tempo di lanciare l’amo, che subito le Ong hanno abboccato. Anzi, di più. Raccolto l’assist del rapper, hanno cominciato a sgomitare tra di loro per battere cassa. Approfittando della ghiotta occasione per improvvisare l’ennesimo piagnisteo sui costi per le spese di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 31 marzo 2023)si vede al timone di unapertutta sua: ma iaffondano l’ultima provocazione al governo e ilrdo abbocco lanciato alle Ong. Ma partiamo dal principio… Qualche giorno fa, in una delle ultime puntate del suo podcast “Muschio Selvaggio”affrontando la questione deiha lanciato una provocazione dichiarando di volere una suaper, con tanto di gigantografiasua faccia. Neanche il tempo di lanciare l’amo, che subito le Ong hanno abboccato. Anzi, di più. Raccolto l’assist del rapper, hanno cominciato a sgomitare tra di loro per battere cassa. Approfittandoghiotta occasione per improvvisare l’ennesimo piagnisteo sui costi per le spese di ...

