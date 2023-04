I Sacramento Kings sono usciti a rivedere le stelle (Di venerdì 31 marzo 2023) Se Dante Alighieri fosse vissuto nel 2023 probabilmente avrebbe dedicato l’ultimo verso della Divina Commedia — “E quindi uscimmo a riveder le stelle” — all’epopea degli ultimi 17 anni dei Sacramento Kings. Dopo la più lunga assenza dai playoff nella storia dello sport professionistico americano (quindi coinvolgendo anche football, baseball e hockey), con la vittoria ai danni dei Portland Trail Blazers la squadra di coach Mike Brown si è matematicamente guadagnata la qualificazione alla post-season, la prima da quando è stato commercializzato l’iPhone o da quando esistono i social per come li conosciamo. L’ultima volta che i Sacramento Kings hanno preso parte alla post-season c’erano in campo una versione già crepuscolare di Mike Bibby, una coppia di esterni formata da Bonzi Well e Ron Artest (che ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 31 marzo 2023) Se Dante Alighieri fosse vissuto nel 2023 probabilmente avrebbe dedicato l’ultimo verso della Divina Commedia — “E quindi uscimmo a riveder le” — all’epopea degli ultimi 17 anni dei. Dopo la più lunga assenza dai playoff nella storia dello sport professionistico americano (quindi coinvolgendo anche football, baseball e hockey), con la vittoria ai danni dei Portland Trail Blazers la squadra di coach Mike Brown si è matematicamente guadagnata la qualificazione alla post-season, la prima da quando è stato commercializzato l’iPhone o da quando esistono i social per come li conosciamo. L’ultima volta che ihanno preso parte alla post-season c’erano in campo una versione già crepuscolare di Mike Bibby, una coppia di esterni formata da Bonzi Well e Ron Artest (che ...

