I programmi in tv oggi, 31 marzo 2023: film e intrattenimento (Di venerdì 31 marzo 2023) Su Rai Uno Benedetta Primavera, su Canale 5 Felicissima sera. Guida ai programmi Tv della serata del 31 marzo 2023 Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 31 marzo 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Tre dalle 21.20 Comedians. Sei aspiranti comici stanchi della mediocrità delle loro vite, al termine di un corso serale di stand-up si preparano ad affrontare la prima esibizione in un club. Tra il pubblico c’è anche un ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 31 marzo 2023) Su Rai Uno Benedetta Primavera, su Canale 5 Felicissima sera. Guida aiTv della serata del 31Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 31? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Tre dalle 21.20 Comedians. Sei aspiranti comici stanchi della mediocrità delle loro vite, al termine di un corso serale di stand-up si preparano ad affrontare la prima esibizione in un club. Tra il pubblico c’è anche un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TvTalk_Rai : Intervistala tu! Gli inizi con Arbore e Giochi senza frontiere, seguono decine di programmi, come Scommettiamo che?… - MinisteroDifesa : Oggi il Min. @GuidoCrosetto a Vergiate in visita a stabilimento elicotteri @Leonardo_IT, eccellenza industria setto… - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 31 marzo 2023: film e intrattenimento - iWebRadio : Programmi in Onda: Venerdì 31 Marzo 2023 - ore 08.00 ' Accadde Oggi ( rubrica ) ' - ore 08.30 ' Coming Soon ( trai… - _aquietstorm_ : RT @RaiPlay: Segreti, amicizie, amori, passioni e fragilità. La serie '#ConversationsWithFriends. Parlarne tra amici' tratta dal romanzo di… -