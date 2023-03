“I peggiori, anche Tavassi”. GF Vip 7, l’ultimo colpo basso a Nikita: ancora vergogna nella casa (Di venerdì 31 marzo 2023) Non si arrestano le polemiche al GF Vip 7. Sono tre i concorrenti al centro dell’attenzione, due dei quali sono stati pesantemente criticati dal pubblico. Ad essere finiti nel mirino Giaele De Donà ed Edoardo Tavassi, a causa di un comportamento scorretto che avrebbero tenuto nei riguardi di Nikita Pelizon. Quest’ultima, che è una delle finaliste, è la più solitaria nella casa avendo perso l’ultimo punto di riferimento, ovvero Antonella Fiordelisi. E le cose sono difficili anche a ridosso della finalissima della trasmissione. Nessuna pace, ma nemmeno un compromesso al GF Vip 7 tra Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Si è svolto l’appuntamento conclusivo con GF Vip Radio e ciò che hanno fatto alla modella di Trieste ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Non si arrestano le polemiche al GF Vip 7. Sono tre i concorrenti al centro dell’attenzione, due dei quali sono stati pesantemente criticati dal pubblico. Ad essere finiti nel mirino Giaele De Donà ed Edoardo, a causa di un comportamento scorretto che avrebbero tenuto nei riguardi diPelizon. Quest’ultima, che è una delle finaliste, è la più solitariaavendo persopunto di riferimento, ovvero AntoFiordelisi. E le cose sono difficilia ridosso della finalissima della trasmissione. Nessuna pace, ma nemmeno un compromesso al GF Vip 7 tra Giaele De Donà, EdoardoPelizon. Si è svolto l’appuntamento conclusivo con GF Vip Radio e ciò che hanno fatto alla modella di Trieste ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tnnspaolo : @FAP3456 Non contestavo questo, ma il modo enfatizzato in cui ciò è stato visto da alcuni come grave ripercussione.… - SuperdeluA : RT @MarceVann: Gentaglia come questo vanesio guerrafondaio da salotto, hanno solo esasperato i problemi e contribuito a crearne di nuovi. M… - arcocielo : RT @Antodownunder: ?? Lo troveremo anche il 2 di aprile? Nelle peggiori librerie. Prefazione di Geppi Cucciari. #libri in uscita #1aprile - laperlaneranera : Se ne vanno sempre prima i migliori: dei peggiori chiacchieroni. Anche se in ritardo: le case farmaceutiche sono st… - peace_believer1 : @enrico_pisanu Qua su Twitter ci sono i migliori ???? Ma anche i peggiori?? -