"I grandi leader della Storia sono diversi da come li immaginiamo" (Di venerdì 31 marzo 2023) Gianluca Giansante, lei ha appena pubblicato un libro sulla leadership molto innovativo.«Mi sono reso conto che i tanti libri sulla leadership in circolazione erano in realtà raccolte – a volte molto bel fatte – di opinioni eccellenti su questo tema». E invece il suo saggio?«Mancava un libro che ci dicesse come – secondo la scienza – si diventa leader. Che spiegasse i meccanismi antichi e moderni di questo processo. Così ho provato a ribaltare lo schema: partire da quel che dice la scienza per fare un viaggio nella Storia». A partire da un interessante scavo sulle parole.«Già, perché, il leader – tanto per cominciare – non è "il capo": leader viene dall'inglese "to lead", condurre. Il leader è chi guida un gruppo verso un obiettivo ...

