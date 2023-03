I furti in casa tornano ai livelli pre-Covid. Sui Colli 300 residenti fanno «rete» (Di venerdì 31 marzo 2023) Sicurezza. Nel 2022 i colpi sono stati 2.711, quasi come i 2.844 del 2019. Il questore: «Non svelate sui social cosa fate». Funziona il gruppo Whatsapp per le segnalazioni. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 31 marzo 2023) Sicurezza. Nel 2022 i colpi sono stati 2.711, quasi come i 2.844 del 2019. Il questore: «Non svelate sui social cosa fate». Funziona il gruppo Whatsapp per le segnalazioni.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GavinoSanna1967 : Se non si è ricchi inutile discutere di quali motori e combustibili saranno proibiti nei prossimi anni. Bisognerebb… - freddozio : RT @GavinoSanna1967: Se non si è ricchi inutile discutere di quali motori e combustibili saranno proibiti nei prossimi anni. Bisognerebbe d… - AaViscardi : @doluccia16 Io andrei volentieri ad occupare la sua di casa, tanto non sono furti, fortuna che con il decreto di og… - nefelef : tre furti in casa merito un premio - FabioBenedett18 : @PBerizzi Porello Berizzone nostro che non ha mai provato il brivido di 2-3 rapine o furti in casa propria Quelli c… -