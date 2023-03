I fatti del 31 Marzo: Trump incriminato, il Papa ancora in ospedale, Berlusconi è uscito (Di venerdì 31 marzo 2023) ... Dimezzata la bolletta della luce Il Giornale: Il piano anti - invasione Leggo: Violenza, lo ...nemmeno ad approvare il decreto sul Pnrr = '1680239846' AND banner sld = 'marsala' AND banner tld = 'it' ... Leggi su tp24 (Di venerdì 31 marzo 2023) ... Dimezzata la bolletta della luce Il Giornale: Il piano anti - invasione Leggo: Violenza, lo ...nemmeno ad approvare il decreto sul Pnrr = '1680239846' AND banner sld = 'marsala' AND banner tld = 'it' ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Nuova boccata d’ossigeno per famiglie e imprese: calano del 20% le bollette della luce e del 10% quelle del gas.… - mentecritica : Curioso che alcuni pensino che la verità definitiva su fatti scientifici sia affidata a sentenze di tribunale invec… - davidallegranti : 'Sì, ma chi paga?' è una domanda bellissima in generale e vale anche per gli stadi di calcio fatti o i rifatti con i soldi del PNRR - SicilianoSum : RT @fratotolo2: #Pd inumano? La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo riguarda fatti del 2017 quando era premier #Gentiloni.… - a_aldoma : @Stefano173456 Ehi ragazzo, fatti selfie, scrivi cazzate, puttanate, tutto quello che vuoi, ma mafioso lo dici a tu… -