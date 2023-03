I club di Premier rifiutano 17 mln per una serie Netflix (Di venerdì 31 marzo 2023) La Premier League ha rifiutato un’offerta di Netflix per produrre una serie TV, composta da 3 stagioni, che coinvolgeva dai 6 agli 8 club inglesi che sarebbero stati i protagonisti con riprese nei loro momenti fuori dal campo. Insomma, una docu-serie sul modello di quella prodotta dalla stessa Netflix per la Juventus e da Amazon L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 31 marzo 2023) LaLeague ha rifiutato un’offerta diper produrre unaTV, composta da 3 stagioni, che coinvolgeva dai 6 agli 8inglesi che sarebbero stati i protagonisti con riprese nei loro momenti fuori dal campo. Insomma, una docu-sul modello di quella prodotta dalla stessaper la Juventus e da Amazon L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: I club di Premier League rifiutano 17 milioni di euro per una serie #Netflix. Due motivi alla base della scelta https://… - sportli26181512 : #Governance #Notizie I club di Premier rifiutano 17 mln per una serie Netflix: La Premier League ha rifiutato un’of… - Silvano14133192 : RT @JU29ROTEAM: Vediamo che qualcuno si è emozionato per le nuove disposizioni della Premier League in tema di diritti umani. L'asticella p… - CalcioFinanza : I club di Premier League rifiutano 17 milioni di euro per una serie #Netflix. Due motivi alla base della scelta… - MARCOPACI13 : RT @JU29ROTEAM: Vediamo che qualcuno si è emozionato per le nuove disposizioni della Premier League in tema di diritti umani. L'asticella p… -