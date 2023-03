I carcioficoltori brindisini sono allo stremo e hanno incontrato i dirigenti Cia con l’assessore Pentassuglia

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 31 marzo 2023) Brindisi. È una vera e propria emergenza nell’emergenza quella che nel Brindisino stanno attraversando da tempo i, costretti a “svendere” il loro prodotto ad un prezzo che non permette loro nemmeno di coprire una parte dei costi di produzione. A questo, per avere un quadro completo del loro stato di agitazione, bisognerebbe aggiungere anche le note problematiche legate alla manodopera. Per questi motivi, nel pomeriggio di mercoledì 29 marzo a Brindisi, l’area Due Mari di Cia Agricoltori Italiani della Puglia ha organizzato un incontro tra produttori eregionale all’agricoltura Donato. «I costi di produzionearrivati ormai alle stelle e stiamo svendendo i nostri prodotti chevere e proprie eccellenze – è stato l’allarme lanciato a più riprese da uno dei ...