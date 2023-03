“I bimbi mangiano poca verdura. Servirebbe un’educazione alimentare per i genitori”. La ricerca sulle abitudini alimentari (Di venerdì 31 marzo 2023) I bambini italiani non consumano adeguatamente verdura a casa, mangiandone solo due o tre volte a settimana, rispetto alle raccomandazioni internazionali di due o tre porzioni al giorno. Al contrario, a scuola, molti bambini lasciano nel piatto legumi, verdura e pesce. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 31 marzo 2023) I bambini italiani non consumano adeguatamentea casa, mangiandone solo due o tre volte a settimana, rispetto alle raccomandazioni internazionali di due o tre porzioni al giorno. Al contrario, a scuola, molti bambini lasciano nel piatto legumi,e pesce. L'articolo .

Cibo, i bimbi in Italia mangiano poca verdura. E a scuola neanche non la toccano

I bambini sono abitudinari e restii a provare cose nuove: quello che succede con la verdura che resta quasi sempre nei piatti delle mense scolastiche lo dimostra.

REGGIO EMILIA – I bambini italiani mangiano a casa poca verdura, consumando due o tre volte a settimana contro le due o tre volte al giorno previste dalle linee internazionali. A scuola, invece, ...