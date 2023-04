Hyundai IONIQ 5 N | drift da paura sulla neve per il prototipo elettrico

Leggi su tecnoandroid

(Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroidha deciso di testare a fondo undi5 N per saggiarne le caratteristiche anche in contesti inusuali. Il primo modello di serie ad alte prestazioni e completamenteha effettuato alcune prove in condizioni che possiamo definire estreme. Presso loMobis Proving Ground di Arjeplog, in Svezia, il brand ha sfruttato le superfici ghiacciate a bassa aderenza e le temperature sotto lo zero per mettere alla frusta la vettura. Considerando che la location è molto vicina al Circolo Polare Artico, le temperature possono raggiungere anche i -30° centigradi. La5 N nascepiattaforma Electrified-Global Modular Platform (E-GMP) ed unisce tutto il know how dicon l’esperienza del brand N per le ...