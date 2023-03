Hotel Riccione: Pensione Completa oppure All Inclusive? (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa prossima stagione estiva targata 2023 è ormai alle porte. Le principali località balneari italiane, già affollate in questi soleggiati week end primaverili, stanno raccogliendo numerose prenotazioni presso strutture alberghiere, case vacanze, appartamenti e B&B. La Riviera Romagnola è senza dubbio una delle destinazioni nostrane più amate sia dal turismo interno che da quello estero. Splendido mare, chilometri di spiagge dorate, servizi e attrezzature per ogni tipologia di turista: dalle famiglie con bambini, ai giovani amanti della movida notturna, ai gruppi, alle comitive di anziani. Quando si prenota un soggiorno in una struttura ricettiva, per esempio un albergo, occorre specificare il tipo di trattamento desiderato: mezza Pensione, Pensione Completa, all Inclusive, ecc. Coloro che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa prossima stagione estiva targata 2023 è ormai alle porte. Le principali località balneari italiane, già affollate in questi soleggiati week end primaverili, stanno raccogliendo numerose prenotazioni presso strutture alberghiere, case vacanze, appartamenti e B&B. La Riviera Romagnola è senza dubbio una delle destinazioni nostrane più amate sia dal turismo interno che da quello estero. Splendido mare, chilometri di spiagge dorate, servizi e attrezzature per ogni tipologia di turista: dalle famiglie con bambini, ai giovani amanti della movida notturna, ai gruppi, alle comitive di anziani. Quando si prenota un soggiorno in una struttura ricettiva, per esempio un albergo, occorre specificare il tipo di trattamento desiderato: mezza, all, ecc. Coloro che ...

