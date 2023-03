Heather è una madre surrogata che ha partorito 4 figli non suoi – ”adoro essere incinta” (Di venerdì 31 marzo 2023) essere genitori è davvero sensazionale e quasi difficile da spiegare a chi non l’ha mai provato. Un bambino ti porta a vedere il mondo in maniera diversa, con una prospettiva e filosofia differente rispetto a quella che si aveva prima. La gravidanza è parte naturale del ciclo della vita che molti di noi non vedono l’ora di poter provare. Ci sono moltissime storie che riguardano coppie che, per un motivo o per l’altro, non possono concepire ma vogliono comunque avere l’esperienza di un figlio proprio. Questa è infatti la storia di una coppia gay italiana che, grazie a una madre surrogata americana, ha esaudito il sogno di essere genitori. Shutterstock/Foto genericaLEGGI DI PIÙ: madre surrogata cede i gemelli all’altra coppia – il dottore le dice che un ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 31 marzo 2023)genitori è davvero sensazionale e quasi difficile da spiegare a chi non l’ha mai provato. Un bambino ti porta a vedere il mondo in maniera diversa, con una prospettiva e filosofia differente rispetto a quella che si aveva prima. La gravidanza è parte naturale del ciclo della vita che molti di noi non vedono l’ora di poter provare. Ci sono moltissime storie che riguardano coppie che, per un motivo o per l’altro, non possono concepire ma vogliono comunque avere l’esperienza di uno proprio. Questa è infatti la storia di una coppia gay italiana che, grazie a unaamericana, ha esaudito il sogno digenitori. Shutterstock/Foto genericaLEGGI DI PIÙ:cede i gemelli all’altra coppia – il dottore le dice che un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... seltzlemonsalt : @maANDmo @heather_parisi Evviva, questa sarebbe una bella notizia - R09329717Matteo : @Robe15922786 @heather_parisi Ma cosa gliene frega al sistema dei deliri di una ballerina no vax. - Rosysny : @heather_parisi Io non ho capito il motivo delle querele. Una foto di te stessa con una amica pubblicata con una fr… - FDonizzett73454 : @heather_parisi Detto questo oggi Lucio Presta ha minacciato di fare una nuova querela - MaMayam66 : @heather_parisi Sei una Grande … non ho altro da aggiungere?? -