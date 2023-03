Haydn | la forma è l’equilibrio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 31 marzo 2023) Franz Josephnasce in una piccola cittadina dell’Austria nel 1732. Indubbiamente il suo ruolo nello sviluppo dell’estetica del Classicismo si rivelò fondamentale: plasmò con innovazione e rigore le forme compositive che si erano stratificate nel secolo precedente. Se la fuga è debitrice della figura di J.S. Bach, così, lasonata e la sinfonia hanno come loro creditore l’ingegno di F. J.. La sua maggiore occupazione durante la vita fu quella di kappellmeister o compositore di corte. La famiglia Esterházy, in questa direzione, si rivelò una grandissima risorsa per metterenelle condizioni migliori, anche se questo spesso non avveniva. Ad ogni modo, un compositore stipendiato ha indubbiamente una libertà economica che gli permette un’occupazione musicale più proficua e costante. Di seguito, ...