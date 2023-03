Harry, Carlo non vuole drammi: il divorzio dopo l’incoronazione (Di venerdì 31 marzo 2023) Mentre Carlo e Camilla sono in viaggio di Stato in Germania, Harry se la spassa da solo a Londra dove è tornato per presenziare al processo contro il Daily Mail. Qui ha fatto rivelazioni su una sua ex che avrebbe fatto scatenare la gelosia di Meghan Markle mentre il Re cerca di evitare drammi: se i Sussex divorzieranno, lo faranno dopo l’incoronazione del 6 maggio. Harry in tribunale con la camicia di Dior Harry dunque è da qualche giorno a Londra da solo. Nell’ultima seduta in Tribunale si è presentato sfoggiando una camicia bianca di Dior. Sotto la giacca era infatti evidente il simbolo dell’ape ricamato che contraddistingue la “Bee” della maison francese. Costo? 1000 euro circa. Fonte: Getty ImagesHarry con la camicia di Dior Harry ... Leggi su dilei (Di venerdì 31 marzo 2023) Mentree Camilla sono in viaggio di Stato in Germania,se la spassa da solo a Londra dove è tornato per presenziare al processo contro il Daily Mail. Qui ha fatto rivelazioni su una sua ex che avrebbe fatto scatenare la gelosia di Meghan Markle mentre il Re cerca di evitare: se i Sussex divorzieranno, lo farannodel 6 maggio.in tribunale con la camicia di Diordunque è da qualche giorno a Londra da solo. Nell’ultima seduta in Tribunale si è presentato sfoggiando una camicia bianca di Dior. Sotto la giacca era infatti evidente il simbolo dell’ape ricamato che contraddistingue la “Bee” della maison francese. Costo? 1000 euro circa. Fonte: Getty Imagescon la camicia di Dior...

