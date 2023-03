“Happy”, il nuovo singolo di Lorenzo Fragola e Mameli

(Di venerdì 31 marzo 2023) I due cantautori si presentano con unbrano dal sapore dolce amaro. Dietro sonorità accattivanti, un mood scanzonato e un ritmo ballabile si nasconde una nota di malinconia, mascherata da spensieratezza. Siamo davvero felici di quello che abbiamo o dobbiamo solo sforzarci di dimostrarlo agli altri fingendosi felici? E’ questo il significato di. Cosa c’è dietro “” «“” per noi racconta l’amara consapevolezza del dover sembrare felici a tutti i costi. Siamo catapultati in una realtà che ci mostra continuamente apparenza e fugacità, dove raccontiamo sempre la migliore versione di noi stessi – così commentano il brano– Ci orniamo di scenografie perfette, sperando di raccontare la nostra vita nel modo più cool possibile, ...

"Guarda quanto ca**o sono happy", inizia il nuovo singolo di Lorenzo Fragola e Mameli, prefigurando uno scenario di felicità e musica. Ma subito arriva il plot twist: "ma solo (solo, solo, solo).