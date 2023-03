Hamsik | Convinto che questo Napoli possa regalare grandi soddisfazioni anche in Champions' '

(Di venerdì 31 marzo 2023): ", dopo lo Scudetto, puntaalla! Lobotka è il faro del centrocampo, Zielinski è importante" Marek, ex centrocampista e capitano del, attualmente al Trabzonspor, ha rilasciato un'intervista aMagazine.Com. Queste le sue parole: "Ilsta disputando un campionato straordinario. Io sono il primo tifoso degli azzurri, li seguo da lontano e li sento spesso. - dichiara- Stanno lavorando molto bene, affrontando un impegno alla volta con la mentalita' giusta per vincere contro qualsiasi avversario.-Milan? E' sempre stata una sfida impegnativa. Non credo che ci saranno cali di concentrazione. Sono partite che si caricano da sole. Sia in campionato ...

