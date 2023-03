Haaland firma un nuovo contratto con Nike: accordo per 23 milioni di euro a stagione (Di venerdì 31 marzo 2023) Erling Braut Haaland ha firmato un nuovo contratto con Nike, per un accordo pari a 23 milioni di euro a stagione. Si tratta di un ritorno in casa Nike al termine di una lunga trattativa, dato che la precedente intesa tra le due parti era scaduta a gennaio 2022 e, da quel momento, l’attaccante norvegese era stato corteggiato anche da Adidas e Puma. “Il norvegese Erling Haaland ha firmato con Nike – si legge in un comunicato del famosissimo brand alato – inaugurando la fase successiva del calcio di Nike. Si unisce ad atleti come Kylian Mbappé, Alexia Putellas, Cristiano Ronaldo, Ada Hegerberg, Marcus Rashford, Leah Williamson, Kevin De Bruyne, Megan ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Erling Brauthato uncon, per unpari a 23di. Si tratta di un ritorno in casaal termine di una lunga trattativa, dato che la precedente intesa tra le due parti era scaduta a gennaio 2022 e, da quel momento, l’attaccante norvegese era stato corteggiato anche da Adidas e Puma. “Il norvegese Erlinghato con– si legge in un comunicato del famosissimo brand alato – inaugurando la fase successiva del calcio di. Si unisce ad atleti come Kylian Mbappé, Alexia Putellas, Cristiano Ronaldo, Ada Hegerberg, Marcus Rashford, Leah Williamson, Kevin De Bruyne, Megan ...

