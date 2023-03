Haaland firma con la Nike e fa un gol per il futuro: accordo di oltre 10 anni, sarà la rivoluzione della comunicazione (Di venerdì 31 marzo 2023) Erling Haaland è il nuovo fenomeno del calcio mondiale. Una macchina da gol di 22 anni che alla prima stagione al Manchester City sta... Leggi su calciomercato (Di venerdì 31 marzo 2023) Erlingè il nuovo fenomeno del calcio mondiale. Una macchina da gol di 22che alla prima stagione al Manchester City sta...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francGuerrieri : RT @cmdotcom: Haaland firma con la Nike e fa un gol per il futuro: accordo di oltre 10 anni, sarà la rivoluzione della comunicazione [@fran… - cmdotcom : Haaland firma con la Nike e fa un gol per il futuro: accordo di oltre 10 anni, sarà la rivoluzione della comunicazi… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Haaland firma con Nike: accordo da 23 mln a stagione: «Una nuova era del numero 9». Così l’att… - NandoPiscopo1 : @FedericoSaltato @tonaliana @Iosonocalabrese Se pensi che Haaland ha pigliato 15 come premio alla firma, 15 pure il… - BlackNBlueClock : @FBiasin ?? Erling Haaland vuole lasciare Guarfiola per aiutare l’Inter. La firma è praticamente sicura. -