Gwyneth Paltrow vince il processo per l'incidente sugli sci del 2016 (Di venerdì 31 marzo 2023) Gwyneth Paltrow vince il processo che l'ha vista convolta in questi anni. Accusata nel 2016 di aver commesso un incidente sugli sci mentre si trovava in vacanza nello Utah, dopo tutti questi anni esce vittoriosa dal processo civile: la decisione della giuria segna una dolorosa sconfitta in tribunale per Terry Sanderson, l'uomo che ha citato in giudizio ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Gwyneth Paltrow vince la causa: per i giudici l'attrice non causò l'incidente sugli sci #GwynethPaltrow #sci #giudici… - MediasetTgcom24 : Gwyneth Paltrow vince la causa: per i giudici l'attrice non causò l'incidente sugli sci #GwynethPaltrow #sci… -

