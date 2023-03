“Gwyneth Paltrow mi ha travolto con gli sci”: tribunale dà ragione all’attrice dopo la denuncia di un ottico in pensione (Di venerdì 31 marzo 2023) Innocente: Gwyneth Paltrow non ha causato intenzionalmente l’incidente sugli sci che nel 2016 ha causato diverse lesioni a un uomo, un ottico optometrista in pensione che aveva fatto causa all’attrice dopo lo scontro avvenuto su una pista per principianti della stazione sciistica di Deer Valley. Terry Sanderson, 76 anni, aveva chiesto un risarcimento di 300mila dollari: si era rotto quattro costole e aveva subito una commozione cerebrale. Entrambi avevano accusato l’altro per l’accaduto. In un’aula di tribunale gremita a Park City, nello Utah, i giudici hanno però dato ragione alla donna. La decisione è arrivata dopo otto giorni di testimonianze in aula trasmesse in diretta streaming che hanno interessato il pubblico di tutto il ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 marzo 2023) Innocente:non ha causato intenzionalmente l’incidente sugli sci che nel 2016 ha causato diverse lesioni a un uomo, unoptometrista inche aveva fatto causalo scontro avvenuto su una pista per principianti della stazione sciistica di Deer Valley. Terry Sanderson, 76 anni, aveva chiesto un risarcimento di 300mila dollari: si era rotto quattro costole e aveva subito una commozione cerebrale. Entrambi avevano accusato l’altro per l’accaduto. In un’aula digremita a Park City, nello Utah, i giudici hanno però datoalla donna. La decisione è arrivataotto giorni di testimonianze in aula trasmesse in diretta streaming che hanno interessato il pubblico di tutto il ...

