Gwyneth Paltrow assolta | in Tribunale si avvicina al suo accusatore e gli dice | “Ti auguro il meglio”

(Di venerdì 31 marzo 2023)è stataper l’incidente sugli sci avvenuto nel 2016 nello Utah. L’attrice era stata denunciata da Terry Sanderson, ottico in pensione, che la accusava di essere stato travolto perché lei “sciava in modo imprudente”, sostenendo di aver subito danni per oltre tre milioni di dollari per le “quattro costole rotte e danni cerebrali permanenti”. La sentenza è arrivata dopo otto giorni di testimonianze inche hanno attirato giornalisti e tv da tutto il mondo. Dopo la decisione del giu, come si vede nel video,si èta a Sanderson e gli ha sussurrato: “Tiil”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

(LaPresse) Gwyneth Paltrow ha vinto la sua battaglia in tribunale per l'incidente sugli sci avvenuto nel 2016 in una stazione sciistica dello Utah, sulle Rocky Mountains. Il 76enne con cui si era ...