Guidonia – Circolo FDI imbrattato di rosso Erbaggi | un atto vile

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 31 marzo 2023)FDIdi. Stefano: unche condanniamo – “Ildi Fratelli d’Italia di Villanova aè statodi. La firma riportata sulla vetrina è quella degli anarchici di Sinistra che hanno apposto la loro ‘firma’, se così la si può chiamare, sul fronte del. Un, che condanniamo, e che ci dà lo spunto per ribadire ancora una volta un concetto essenziale: il confronto politico deve tornare nel clima del rispetto. La mia più grande solidarietà ad Antonio Tortora, Presidente del, per questa incresciosa vicenda”. Così in una nota Stefano ...