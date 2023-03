Guida agli eventi del weekend (31 marzo – 2 aprile) (Di venerdì 31 marzo 2023) È un finesettimana di golosità quello che ci aspetta: la «Sagra dei carciofi» a Bergamo NXT Station, il «Festival del Porcel» a Scanzorosciate, «Bergamo Brescia capitali del gin» a Daste. Ma anche spettacoli – da «Cosa nostra spiegata ai bambini» al Donizetti a «Il mago di Oz» al Creberg – la mostra «Cultura d’impresa» al Museo della Fotografia Sestini, castelli aperti e tanto altro! Ecco i nostri consigli Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 31 marzo 2023) È un finesettimana di golosità quello che ci aspetta: la «Sagra dei carciofi» a Bergamo NXT Station, il «Festival del Porcel» a Scanzorosciate, «Bergamo Brescia capitali del gin» a Daste. Ma anche spettacoli – da «Cosa nostra spiegata ai bambini» al Donizetti a «Il mago di Oz» al Creberg – la mostra «Cultura d’impresa» al Museo della Fotografia Sestini, castelli aperti e tanto altro! Ecco i nostri consigli

