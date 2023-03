Guerra, Putin scatena l’inferno: altri 147mila uomini mobilitati (Di venerdì 31 marzo 2023) Mentre la Guerra russa all’Ucraina segna una fase di stallo militare, ed emergono gli errori di valutazione di Vladimir Putin all’inizio del conflitto, Mosca rilancia provando a rafforzare ulteriormente l’esercito. Dopo la mobilitazione generale dello scorso settembre, il presidente russo ha firmato il decreto per dare il via alla coscrizione militare primaverile, che durerà dal primo aprile al 15 luglio. Lo riferisce l’agenzia stampa Ria Novosti, spiegando che si prevede di richiamare 147mila uomini per il servizio di leva. Il governo e le autorità locali devono garantire l’attuazione. “Effettuare dal primo aprile al 15 luglio 2023 – si legge nel decreto pubblicato dalla Tass – la coscrizione dei cittadini russi di età compresa tra i 18 e i 27 anni che non fanno parte della riserva e sono soggetti al servizio ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 31 marzo 2023) Mentre larussa all’Ucraina segna una fase di stallo militare, ed emergono gli errori di valutazione di Vladimirall’inizio del conflitto, Mosca rilancia provando a rafforzare ulteriormente l’esercito. Dopo la mobilitazione generale dello scorso settembre, il presidente russo ha firmato il decreto per dare il via alla coscrizione militare primaverile, che durerà dal primo aprile al 15 luglio. Lo riferisce l’agenzia stampa Ria Novosti, spiegando che si prevede di richiamareper il servizio di leva. Il governo e le autorità locali devono garantire l’attuazione. “Effettuare dal primo aprile al 15 luglio 2023 – si legge nel decreto pubblicato dalla Tass – la coscrizione dei cittadini russi di età compresa tra i 18 e i 27 anni che non fanno parte della riserva e sono soggetti al servizio ...

