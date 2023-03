Guerra: Elly e Giorgia pari sono (Di venerdì 31 marzo 2023) Solo Conte contrasta la Meloni sulle armi a Kiev. Le altre opposizioni, Pd compreso, si accodano al governo. La Schlein mi ha deluso. Marisa Moltenivia email Gentile lettrice, sono d’accordo: la Schlein, nel suo libro pubblicato appena due mesi fa, racconta le persecuzioni cui furono sottoposti i suoi nonni ebrei in Ucraina e analizza il permanente filonazismo nel Paese di Zelenski. Tuttavia, appena eletta a capo del Pd, la pulzella ha abiurato anche a sé stessa e questo la dice lunga sulla pochezza del personaggio. Quanto alla Meloni, vive un delirio di onnipotenza e ormai si sente una grande statista: “Sosterremo l’Ucraina senza badare all’impatto che ciò possa avere nel breve periodo sul consenso verso la sottoscritta o il governo” ha detto. Pura arroganza. L’ultimo sondaggio Swg dice che la Meloni è già minoritaria nel Paese. La approvano solo i benestanti, le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 31 marzo 2023) Solo Conte contrasta la Meloni sulle armi a Kiev. Le altre opposizioni, Pd compreso, si accodano al governo. La Schlein mi ha deluso. Marisa Moltenivia email Gentile lettrice,d’accordo: la Schlein, nel suo libro pubblicato appena due mesi fa, racconta le persecuzioni cui furono sottoposti i suoi nonni ebrei in Ucraina e analizza il permanente filonazismo nel Paese di Zelenski. Tuttavia, appena eletta a capo del Pd, la pulzella ha abiurato anche a sé stessa e questo la dice lunga sulla pochezza del personaggio. Quanto alla Meloni, vive un delirio di onnipotenza e ormai si sente una grande statista: “Sosterremo l’Ucraina senza badare all’impatto che ciò possa avere nel breve periodo sul consenso verso la sottoscritta o il governo” ha detto. Pura arroganza. L’ultimo sondaggio Swg dice che la Meloni è già minoritaria nel Paese. La approvano solo i benestanti, le ...

