Guasto elettrico, chiude il sottovia di Acilia: ecco quando e come cambia la viabilità (Di venerdì 31 marzo 2023) Acilia. La giornata di domani, 1 aprile 2023, non sarà per nulla facile da queste parti. E non per il fatto che sarà Pesce d'Aprile, e che quindi saremo vittime di scherzi e di ilarità, ma perché sulla Via del Mare all'altezza di Acilia, ci saranno dei lavori di manutenzione straordinaria che partiranno proprio di buon mattino. ecco tutti i dettagli per non farsi cogliere impreparati. Acilia, famiglia 'stupefacente', spaccio di droga in casa: padre, madre e figlio in carcere chiude il sottovia di Acilia per un Guasto elettrico La causa di tutto pare essere un Guasto elettrico verificatosi improvvisamente, e che ha richiesto l'intervento necessario dei lavori previsti per la giornata di domani, così ...

