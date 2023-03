Guardiola lo sfrutta poco | la Juventus prova il colpaccio dal City

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 31 marzo 2023)ha tanti campioni in rosa e non tutti possono giocare. Lasembra così voler mettere le mani su grande talento. I campioni devono giocare e non è possibile lasciarli intrappolati in dei moduli tattici che rischiano solamente di limitarne il talento. La vittoria del Mondiale avrebbe dovuto aprire maggiormente le porte del grande calcio europeo a Julian Alvarez, ma la situazione per lui sembra essere sempre più complicata. Pep(Fonte: LaPresse)Siamo alla fine di marzo e in Premier League ha giocato la miseria di 20 partite, 14 delle quali da subentrante e avendo così la triste media di 39 minuti per gara. Un affronto vero e proprio nei confronti di uno dei grandi mattatori di Qatar 2022. Alvarez ha giocato in maniera eccelsa nella Coppa del Mondo con fenomeni del calibro di Angel Di Maria e Lionel Messi, non ...