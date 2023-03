Guai in vista per Schlein: scatta la fuga dal Pd (Di venerdì 31 marzo 2023) Lo avevamo preannunciato in tempi non sospetti, esattamente all’indomani del responso delle primarie. E lo ribadiamo oggi: con Elly Schlein segretario, e il baricentro del partito spostato sempre più verso sinistra, una folta pattuglia di attuali esponenti dem potrebbe volgere lo sguardo altrove. Mirare verso altro lidi. La componente più liberale e riformista del partito, infatti, mal digerisce la linea tracciata del neo segretario, e proprio in queste ore starebbe seriamente pensando ad un futuro fuori dal Pd. La conferma di quanto appena asserito ci giunge direttamente dall’ex capogruppo al Senato Andrea Marcucci, che al Quotidiano Nazionale dichiara: “Il Pd è nato di centrosinistra. L’idea vincente di Veltroni fu quella di tenere in equilibrio le culture socialdemocratiche con quelle popolari e liberaldemocratiche. Se l’equilibrio crolla, crolla anche il Pd, almeno ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 31 marzo 2023) Lo avevamo preannunciato in tempi non sospetti, esattamente all’indomani del responso delle primarie. E lo ribadiamo oggi: con Ellysegretario, e il baricentro del partito spostato sempre più verso sinistra, una folta pattuglia di attuali esponenti dem potrebbe volgere lo sguardo altrove. Mirare verso altro lidi. La componente più liberale e riformista del partito, infatti, mal digerisce la linea tracciata del neo segretario, e proprio in queste ore starebbe seriamente pensando ad un futuro fuori dal Pd. La conferma di quanto appena asserito ci giunge direttamente dall’ex capogruppo al Senato Andrea Marcucci, che al Quotidiano Nazionale dichiara: “Il Pd è nato di centrosinistra. L’idea vincente di Veltroni fu quella di tenere in equilibrio le culture socialdemocratiche con quelle popolari e liberaldemocratiche. Se l’equilibrio crolla, crolla anche il Pd, almeno ...

