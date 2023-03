Guai in casa Napoli, Osimhen va ko: a rischio le gare di Champions contro il Milan (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGuai in casa Napoli con l’infortunio di Victor Osimhen che mette in apprensione la società partenopea. Luciano Spalletti dovrà fare a meno del suo bomber per qualche settimana. Di seguito la nota del Napoli: “Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 2 aprile allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a campo ridotto, esercitazione tecnico tattico e lavoro su calci piazzati. Demme ha svolto l’intera sessione in gruppo. Bereszynski ha svolto lavoro personalizzato in campo. Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoincon l’infortunio di Victorche mette in apprensione la società partenopea. Luciano Spalletti dovrà fare a meno del suo bomber per qualche settimana. Di seguito la nota del: “Gli azzurri preparano il matchilin programma domenica 2 aprile allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a campo ridotto, esercitazione tecnico tattico e lavoro su calci piazzati. Demme ha svolto l’intera sessione in gruppo. Bereszynski ha svolto lavoro personalizzato in campo., dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che ...

