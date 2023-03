Gruppo Mondadori, Rosanna Mani lascia Tv Sorrisi e Canzoni | I dettagli (Di venerdì 31 marzo 2023) Gruppo Mondadori, Rosanna Mani lascia Tv Sorrisi e Canzoni I dettagli Il Gruppo Mondadori informa che Rosanna Mani, dopo 55 anni di irripetibile percorso a Tv Sorrisi e Canzoni, ha deciso di intraprendere una nuova fase della propria vita per dedicarsi alla famiglia e alle persone a lei più care. La casa editrice ringrazia con grande affetto Rosanna Mani per la passione, l’inesauribile energia e la straordinaria competenza con cui ha giocato un ruolo fondamentale nella crescita e nell’affermazione del magazine n.1 nel mondo dello spettacolo. Leggi anche –>Sophie Codegoni irresistibile (anche) in gravidanza: mostra ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 31 marzo 2023)TvIlinforma che, dopo 55 anni di irripetibile percorso a Tv, ha deciso di intraprendere una nuova fase della propria vita per dedicarsi alla famiglia e alle persone a lei più care. La casa editrice ringrazia con grande affettoper la passione, l’inesauribile energia e la straordinaria competenza con cui ha giocato un ruolo fondamentale nella crescita e nell’affermazione del magazine n.1 nel mondo dello spettacolo. Leggi anche –>Sophie Codegoni irresistibile (anche) in gravidanza: mostra ...

