Gregucci | «L’Inter non è più un carrarmato! Fiorentina in fiducia»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 31 marzo 2023) Domani ci sarà Inter-. A San Siro inizierà il mese di fuoco dei nerazzurri, che dovranno giocare nove gare in 30 giorni. Il parere dell’ex tecnicoRISULTATO APERTO ? A discutere dell’imminente sfida fra Inter e, Angelo. Le sue parole su Radio Firenze Viola: «Domani ci sarà una bella partita. La Viola ha preso un bel cammino, peccato si è fermata per la sosta. Ha presodalle coppe, sono state la flebo dell’entusiasmo. Quando vendi un attaccante giovane forte, e prendi due attaccanti quotati, non è sempre facile. Le coppe li hanno aiutati, soprattutto a sbloccarsi. Adesso sono in un buon momento.in questo momento bisogna decifrarla, a mio modo di vedere non è più un carrarmato, sempre fortissima ma ci sono giocatori che non hanno ...