Green pass falsi, indagato il medico di Pippo Franco: ‘Il vaccino t’ammazza, lascia stare’ (Di venerdì 31 marzo 2023) Sembrano non conoscere fine le vicende giudiziarie del medico dei vip Antonio D.L., già sotto inchiesta per la vicenda dei falsi Green pass. Ora, il professionista potrebbe finire in tribunale per un’ulteriore questione, stavolta relativa alle false certificazioni sui vaccini per disabili. Come riportato dal Corriere della Sera, il medico dei vip sarebbe riuscito far ottenere la certificazione a tutta la sua famiglia, oltre che a parenti e amici. Persone che, tuttavia, non avrebbero alcun tipo di problema e che, di conseguenza, non necessitano del pass. falsi Green pass a Roma: arrestato il medico di Pippo Franco Il medico dei Vip che ‘elargiva’ falsi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 marzo 2023) Sembrano non conoscere fine le vicende giudiziarie deldei vip Antonio D.L., già sotto inchiesta per la vicenda dei. Ora, il professionista potrebbe finire in tribunale per un’ulteriore questione, stavolta relativa alle false certificazioni sui vaccini per disabili. Come riportato dal Corriere della Sera, ildei vip sarebbe riuscito far ottenere la certificazione a tutta la sua famiglia, oltre che a parenti e amici. Persone che, tuttavia, non avrebbero alcun tipo di problema e che, di conseguenza, non necessitano dela Roma: arrestato ildiIldei Vip che ‘elargiva’...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : «Il vaccino ti ammazza»: così parlava De Luca, il medico del green pass falso di Pippo Franco - borghi_claudio : @marisameli2 @agorarai Ma a me viene a parlare di piani vaccinali? La lega al minsalute non ha nemmeno un sottosegr… - patriziaandreoz : RT @AlanPanassiti: #AntonioDeLuca, medico del #greenpass falso di #PippoFranco E' indagato anche i contrassegni «tarocchi» per disabili fat… - f43bb0d6a395428 : RT @ColuiDi: Vaccini, corruzione, green-pass, guerre, tasse altissime, immigrazione... Politici e giornalisti venduti peggio delle meretric… - trimpa48 : RT @AlanPanassiti: #AntonioDeLuca, medico del #greenpass falso di #PippoFranco E' indagato anche i contrassegni «tarocchi» per disabili fat… -