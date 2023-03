“Grazie per la vicinanza e l'affetto”. Berlusconi di nuovo operativo per il Paese (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo alcuni controlli di routine in ospedale, Silvio Berlusconi è tornato a Villa San Martino e ha ringraziato per i messaggi degli ultimi giorni Leggi su ilgiornale (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo alcuni controlli di routine in ospedale, Silvioè tornato a Villa San Martino e ha ringraziato per i messaggi degli ultimi giorni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : ?? Giornali e tivù non ne parlano ma domenica e lunedì, in Friuli Venezia Giulia, si vota! Grazie al buongoverno ta… - SusannaCeccardi : Grazie alle nuove regole del Governo, le richieste per il reddito di cittadinanza sono crollate del 65%! Non se ne… - rubio_chef : Grazie per i racconti di parte con base violìno #FrancescaMannocchi grazie #AriannaCiccone #inf23 per omettere tutt… - harrysdimples1x : RT @_Cwtch__: POSSIAMO CASTARE NIC MOPÀ E FE CE PER UN FILM UNA SERIE TV INSIEME QUALCOSA O DOBBIAMO ANCORA VIVERE NEL MEDIOEVO GRAZIE - Gemini899Bf : @steeldrake76 Grazie, scusa per la pizza da buon napoletano nn posso nn criticare una pizza anche se magari sotto sotto non è male ?? -