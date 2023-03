"Grande Fratello Vip", Tavassi parla del rapporto speciale con Guendalina (Di venerdì 31 marzo 2023) Leggi Anche Rifiutata da un hotel per famiglie, Guendalina Tavassi: 'Discriminata' - La replica dell'albergo: 'Nessuna discriminazione' Leggi Anche 'Grande Fratello Vip', Edoardo Tavassi sogna una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 31 marzo 2023) Leggi Anche Rifiutata da un hotel per famiglie,: 'Discriminata' - La replica dell'albergo: 'Nessuna discriminazione' Leggi Anche 'Vip', Edoardosogna una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaaTavola : Quando un uovo sodo può diventare una 'dichiarazione romantica' Anche il reality del Grande Fratello in questa ediz… - AllMusicItalia : Conclusa l'avventura lunga sei mesi nel Grande Fratello e in attesa di notizie su Drojette, Edoardo Donnamaria torn… - vivailtrashhh : Questa è la dimostrazione che in questo Grande Fratello si pensa solo al gioco… Nikita vive un emozione ricevendo… - CinziaCapitani1 : RT @fany200692: Bebé: Mi hanno ripreso in confessionale... Mi hanno detto che non si devono nominare le persone che sono uscite?? Non il #g… - Zakaria36540166 : ??CHI VUOI CHE VINCE? ??APRITE E VOTATE TUTTI ORIANAAA -