Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi, la ramanzina di Signorini ma nessuna squalifica (Di venerdì 31 marzo 2023) Nel daytime del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha rimproverato Edoardo Tavassi per il comportamento avuto nei giorni scorsi nei confronti di Micol Incorvaia. Leggi su comingsoon (Di venerdì 31 marzo 2023) Nel daytime delVip, Alfonsoha rimproveratoper il comportamento avuto nei giorni scorsi nei confronti di Micol Incorvaia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaaTavola : Quando un uovo sodo può diventare una 'dichiarazione romantica' Anche il reality del Grande Fratello in questa ediz… - AllMusicItalia : Conclusa l'avventura lunga sei mesi nel Grande Fratello e in attesa di notizie su Drojette, Edoardo Donnamaria torn… - vivailtrashhh : Questa è la dimostrazione che in questo Grande Fratello si pensa solo al gioco… Nikita vive un emozione ricevendo… - infoitcultura : Lite tra un ex vippone e Il Grande Fratello? 'Non sarà in finale' - cazzi_miei1 : RT @SilviaRocky2964: La casa del grande fratello mai come quest' anno trabocca di cattiveria e ipocrisia raccomandati che si credono chissà… -