Grande festa a Monreale, zia Vincenza Cimino ha spento 100 candeline (Di venerdì 31 marzo 2023) Monreale – Oggi è un giorno speciale per la città di Monreale: la zia Vincenza Cimino compie cento anni. Una vita intera passata a servizio della comunità, prima come segretaria della scuola Pietro Novelli per quarant'anni, poi come pilastro della propria famiglia. Originaria di Roccamena, si trasferì con la famiglia a Monreale quando era ancora

