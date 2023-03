Gramellini | “Basta con la scuola dell’ansia Inutile dire sempre ‘ai miei tempi’ Questi sono tempi nuovi”

(Di venerdì 31 marzo 2023) Il famoso liceo milanese Berchet sta attualmente affrontando una situazione particolare con 56 studenti che siritirati dallafinora e oltre300 che hanno dichiarato di soffrire di ansia e di essere vessati dagli insegnanti. Questa situazione, purtroppo, non è un caso isolato, con segnalazioni simili che giungono da decine di licei in tutta Italia. L'articolo .

Non basta la clausura durante la pandemia a spiegare l’ipersensibilità ... Quando il prof di matematica, esasperato dal mio analfabetismo algebrico, strillava “Gramellini sei il numero primo dei ...In un famoso liceo milanese, il Berchet, sta succedendo qualcosa: dall’inizio dell’anno si sono già ritirati cinquantasei studenti e oltre trecento hanno dichiarato di soffrire d’ansia e di sentirsi ...