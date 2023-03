GPS, TFA sostegno VII ciclo va inserito negli elenchi aggiuntivi di aprile anche se il titolo non è stato ancora conseguito [CONSULENZA] (Di venerdì 31 marzo 2023) Graduatorie GPS: è attesa per aprile l'integrazione prevista dall'art. 10 dell'Om n. 112 del 6 maggio 2022. La data della finestra per presentare la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi è stata inserita dal Ministero nella BOZZA presentata ai sindacati e analizzata dal CSPI: 12 - 27 aprile. Ma la data definitiva potrà essere considerata esclusivamente quella che comparirà nel decreto definitivo. L'articolo GPS, TFA sostegno VII ciclo va inserito negli elenchi aggiuntivi di aprile anche se il titolo non è stato ancora conseguito CONSULENZA . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 31 marzo 2023) Graduatorie GPS: è attesa perl'integrazione prevista dall'art. 10 dell'Om n. 112 del 6 maggio 2022. La data della finestra per presentare la domanda di inserimentoè stata inserita dal Ministero nella BOZZA presentata ai sindacati e analizzata dal CSPI: 12 - 27. Ma la data definitiva potrà essere considerata esclusivamente quella che comparirà nel decreto definitivo. L'articolo GPS, TFAVIIvadise ilnon è

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : GPS, TFA sostegno VII ciclo va inserito negli elenchi aggiuntivi di aprile anche se il titolo non è stato ancora co… - dibitonto_luca : Ci prepariamo al mese di aprile, che ci porterà il Bando di Concorso Specializzazione TFA Sostegno VIII Ciclo, gli… - DiamanteFormaz1 : Docenti abilitati e specializzati all'estero potranno ottenere contratti da I fascia pur con riserva in attesa di r… - GiorgiaSardo16 : @GiorgiaMeloni Carissimo Presidente, sono un’insegnante di sostegno specializzata in Italia. Il TFa sostegno è un p… - GiorgiaSardo16 : Carissimo @G_Valditara , sono un’insegnante di sostegno specializzata in Italia. Il TFA sostegno è un percorso davv… -