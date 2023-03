GP Argentina, Libere 1 MotoGP: Aprilia si prende la scena, che doppietta! (Di venerdì 31 marzo 2023) Una grande Aprilia mette in fila tutte le moto rivali e conquista una splendida doppietta nelle Libere 1 del GP Argentina. Un primo atto completamente a tinte nere che ha portato i due centauri principali di Noale a primeggiare sul resto del carrozzone grazie a due prove davvero molto convincenti: dopo il secondo posto conquistato a Portimao, Maverick Vinales si toglie la soddisfazione di staccare il miglior tempo iniziale mettendosi alle spalle il compagno di squadra Aleix Espargarò e Jorge Martin di Pramac Racing. Tre moto italiane nelle prime tre posizioni. Male tutti i big in pista: il campione del mondo Francesco Bagnaia su Ducati è solo decimo, mentre Fabio Quartararo su Yamaha addirittura quindicesimo. GP Argentina, Libere 1 MotoGP: primo tempo per Vinales, alle spalle il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Una grandemette in fila tutte le moto rivali e conquista una splendida doppietta nelle1 del GP. Un primo atto completamente a tinte nere che ha portato i due centauri principali di Noale a primeggiare sul resto del carrozzone grazie a due prove davvero molto convincenti: dopo il secondo posto conquistato a Portimao, Maverick Vinales si toglie la soddisfazione di staccare il miglior tempo iniziale mettendosi alle spalle il compagno di squadra Aleix Espargarò e Jorge Martin di Pramac Racing. Tre moto italiane nelle prime tre posizioni. Male tutti i big in pista: il campione del mondo Francesco Bagnaia su Ducati è solo decimo, mentre Fabio Quartararo su Yamaha addirittura quindicesimo. GP: primo tempo per Vinales, alle spalle il ...

