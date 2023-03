**Governo: incontro Mattarella-Meloni, giro d'orizzonte a partire da Pnrr** (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Una lunga conversazione svoltasi in un clima di cordialità e collaborazione". Fonti del Quirinale definiscono così l'incontro a pranzo tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello del Consiglio, Giorgia Meloni. Un colloquio programmato, in agenda, anche alla luce del Consiglio europeo della settimana scorsa, e non fissato all'ultimo minuto, benché la stampa non ne fosse a conoscenza, aggiungono a palazzo Chigi, confermando che si è trattato di un confronto “molto positivo”. Più lungo del previsto, tuttavia, tanto da far saltare la presenza del premier a Udine -per la chiusura della campagna elettorale di Massimiliano Fedriga a governatore-: Meloni ci sarà ma in collegamento, sfuma il ‘tridente' che la vedeva sul palco con i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Una lunga conversazione svoltasi in un clima di cordialità e collaborazione". Fonti del Quirinale definiscono così l'a pranzo tra il Presidente della Repubblica, Sergio, e quello del Consiglio, Giorgia. Un colloquio programmato, in agenda, anche alla luce del Consiglio europeo della settimana scorsa, e non fissato all'ultimo minuto, benché la stampa non ne fosse a conoscenza, aggiungono a palazzo Chigi, confermando che si è trattato di un confronto “molto positivo”. Più lungo del previsto, tuttavia, tanto da far saltare la presenza del premier a Udine -per la chiusura della campagna elettorale di Massimiliano Fedriga a governatore-:ci sarà ma in collegamento, sfuma il ‘tridente' che la vedeva sul palco con i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio ...

