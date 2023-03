Governo: Boccia, 'dannoso su appalti e incapace su Pnrr' (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - “Le cronache di questi giorni ci dicono che siamo di fronte ad un Governo dannoso per il Paese e incapace di affrontare i nodi urgenti che bisogna sciogliere per permettere all'Italia di ripartire". Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia. "Abbiamo davanti i balbettii di un esecutivo che non sa cosa rispondere all'Europa che ci sta richiamando ai nostri impegni sul Pnrr. In Senato assistiamo a continui rinvii sul decreto che secondo la Meloni dovrebbe servire a semplificare l'acquisizione delle risorse ma che invece rischia di farci perdere tempo e denaro. Non contento di questo il Governo, per far contento Salvini, vara un nuovo codice appalti criticato ieri dall'Anac e oggi dal presidente di Confindustria Bonomi e ragiona ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - “Le cronache di questi giorni ci dicono che siamo di fronte ad unper il Paese edi affrontare i nodi urgenti che bisogna sciogliere per permettere all'Italia di ripartire". Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco. "Abbiamo davanti i balbettii di un esecutivo che non sa cosa rispondere all'Europa che ci sta richiamando ai nostri impegni sul. In Senato assistiamo a continui rinvii sul decreto che secondo la Meloni dovrebbe servire a semplificare l'acquisizione delle risorse ma che invece rischia di farci perdere tempo e denaro. Non contento di questo il, per far contento Salvini, vara un nuovo codicecriticato ieri dall'Anac e oggi dal presidente di Confindustria Bonomi e ragiona ...

