Gosens | «Voglio diventare psicologo Se la testa non funziona | le gambe non vanno da nessuna parte»

La Repubblica intervista il calciatore dell'Inter Robin Gosens. Dopo la qualificazione ai quarti di Champions con l'Inter ha festeggiato la laurea in Psicologia con una tesi sulla resilienza. Ne parla. «Ho fatto una tesi sulla resilienza, argomento a cui tengo, visti gli infortuni che ho dovuto superare. Ho confrontato le capacità di reagire alle difficoltà fra atleti professionisti e chi si allena per hobby. È finita in pareggio, segno che nel mondo del lavoro la pressione è simile a quella che dobbiamo sopportare noi. Manager e impiegati oggi sono selezionati anche in base alle capacità di rialzarsi nella vita». Dopo il calcio, Gosens ha intenzione di diventare psicologo. «Il mio sogno è aprire uno studio come psicologo, collaborando con le società sportive per aiutare chi soffre di problemi ...

