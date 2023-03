Golf, Valero Texas Open 2023: primo giro all’insegna di nebbia e oscurità. Lower leader, Molinari solo 78° (Di venerdì 31 marzo 2023) Non è andato tutto liscio nel primo giro del Valero Texas Open 2023, torneo del PGA Tour, inizialmente posticipato di quattro ore per nebbia e poi sospeso per oscurità. La classifica (provvisoria) vede al comando lo statunitense Justin Lower con il punteggio di -5 dopo le prime 9 buche. Grande folla al secondo posto, con l’americano Matt Kuchar, l’irlandese Padraig Harrington, il messicano Roberto Diaz e il sudafricano Matthys J. Daffue appaiati con 68 (-4). Stesso punteggio anche per Patrick Rodgers, che però ha completato 13 buche. Parte male invece l’avventura a San Antonio, Texas per l’unico azzurro in gara, Francesco Molinari, solo 78° con 73 (+1) dopo un birdie e due bogey. Non ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Non è andato tutto liscio neldel, torneo del PGA Tour, inizialmente posticipato di quattro ore pere poi sospeso per. La classifica (provvisoria) vede al comando lo statunitense Justincon il punteggio di -5 dopo le prime 9 buche. Grande folla al secondo posto, con l’americano Matt Kuchar, l’irlandese Padraig Harrington, il messicano Roberto Diaz e il sudafricano Matthys J. Daffue appaiati con 68 (-4). Stesso punteggio anche per Patrick Rodgers, che però ha completato 13 buche. Parte male invece l’avventura a San Antonio,per l’unico azzurro in gara, Francesco78° con 73 (+1) dopo un birdie e due bogey. Non ...

Pádraig Harrington rolls back the years to share the lead in Texas Pádraig Harrington plays his shot from the ninth tee during the first round of the Valero Texas Open at TPC San Antonio ... "I wake up and the minute I hit a golf shot I'm dreaming I'm going to find ..." Lower parte forte in Texas, Molinari solo 78/o (ANSA) - ROMA, 31 MAR - Negli Stati Uniti il primo round del Valero Texas Open è stato rallentato dalla nebbia che ha provocato un ritardo di quasi quattro ore. Il giro d'apertura del torneo del PGA ...