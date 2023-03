Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di venerdì 31 marzo 2023) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano il rafforzamento del Pd, che dopo mesi torna sopra il 20%, dopo la nomina del nuovo segretario, Elly Schlein a spese del Movimento 5 Stelle L'ultimo sondaggio è di: Supermedia youtrend del 30 marzo FdI - 29,1% (-0,1% rispetto al 16 marzo) Pd - 20% (+0,8%) M5S - 15,3 (-0,3%) Lega - 8,6% (-0,6%) Azione/IV - 7,4% (-0,2%) FI - 6,9% (=) Quorum per Sky Tg24 del 28 marzo FdI - 28,9% (-0,1% rispetto al 21 marzo) Pd - 20,1% (+0,8%) M5S - 15,8% (=) Lega - 8,8% (+0,3%) Azione/IV - 7,6% (=) FI - 5,9% (+0,1%) SWG per Tg La7 del 27 marzo FdI - 29,6% (-0,7% rispetto al 20 marzo) Pd - 20,4% (=) M5S - 15,6% (+0,3%) Lega - 8% (-0,5%) Azione/IV - 8% (+0,3%) FI - 6,4% (+0,1%) Lab2010 per Affari Italiani del 16 ... Leggi su panorama (Di venerdì 31 marzo 2023) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano il rafforzamento del Pd, che dopo mesi torna sopra il 20%, dopo la nomina del nuovo segretario, Elly Schlein a spese del Movimento 5 Stelle L'ultimoo è di: Supermedia youtrend del 30 marzo FdI - 29,1% (-0,1% rispetto al 16 marzo) Pd - 20% (+0,8%) M5S - 15,3 (-0,3%) Lega - 8,6% (-0,6%) Azione/IV - 7,4% (-0,2%) FI - 6,9% (=) Quorum per Sky Tg24 del 28 marzo FdI - 28,9% (-0,1% rispetto al 21 marzo) Pd - 20,1% (+0,8%) M5S - 15,8% (=) Lega - 8,8% (+0,3%) Azione/IV - 7,6% (=) FI - 5,9% (+0,1%) SWG per Tg La7 del 27 marzo FdI - 29,6% (-0,7% rispetto al 20 marzo) Pd - 20,4% (=) M5S - 15,6% (+0,3%) Lega - 8% (-0,5%) Azione/IV - 8% (+0,3%) FI - 6,4% (+0,1%) Lab2010 per Affari Italiani del 16 ...

