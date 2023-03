Gli stratagemmi degli italiani per risparmiare e arrivare a fine mese, dal dentifricio alla luce (Di venerdì 31 marzo 2023) Come risparmiare? Chi in famiglia è più attento alle spese? Come cercano di far quadrare i conti gli italiani? Per rispondere alla domanda Facile.it ha commissionato un’indagine agli istituti di ricerca mUp Research e Norstat. L’indagine, realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale, ha fotografato i comportamenti messi in atto dalle famiglie per risparmiare. Se ormai la maggior parte degli italiani ha acquisito abitudini virtuose come, ad esempio, usare la lavatrice solo a pieno carico (75%) o chiudere l’acqua quando ci si lavano i denti (73,9%), non mancano azioni meno scontate. E che, come riporta l’Adnkronos, in alcuni casi, diventano vere e proprie “manie da risparmio”. risparmiare si può, occorrono… le giuste idee Il 51% dei rispondenti, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 31 marzo 2023) Come? Chi in famiglia è più attento alle spese? Come cercano di far quadrare i conti gli? Per risponderedomanda Facile.it ha commissionato un’indagine agli istituti di ricerca mUp Research e Norstat. L’indagine, realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale, ha fotografato i comportamenti messi in atto dalle famiglie per. Se ormai la maggior parteha acquisito abitudini virtuose come, ad esempio, usare la lavatrice solo a pieno carico (75%) o chiudere l’acqua quando ci si lavano i denti (73,9%), non mancano azioni meno scontate. E che, come riporta l’Adnkronos, in alcuni casi, diventano vere e proprie “manie da risparmio”.si può, occorrono… le giuste idee Il 51% dei rispondenti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danielescillia : @itselisy Ma non è vero. È tutto sbagliato quel che si fa nelle giovanili, il talento nasce ovunque, ma noi non lo… - Chiccoespillo21 : RT @Giusyrizz: Si sapeva che a pochi passi dalla finale tutti gli stratagemmi usati per arrivare fin lì sarebbero caduti. Peccato che Oria… - Loredanataberl1 : RT @Giusyrizz: Si sapeva che a pochi passi dalla finale tutti gli stratagemmi usati per arrivare fin lì sarebbero caduti. Peccato che Oria… - Giusyrizz : Si sapeva che a pochi passi dalla finale tutti gli stratagemmi usati per arrivare fin lì sarebbero caduti. Peccato… - AlbiApozzatti : @fabcet Come è vero purtroppo, ho fatto lo stesso pensiero andando a ritroso nel tempo alle leggi ad personam, a tu… -