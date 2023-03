Gli ambientalisti contro i voli privati | ma i numeri dicono altro

Leggi su panorama

(Di venerdì 31 marzo 2023) Greenpeace riporta un grande aumento diin Europa e come sempre grida all’inquinamento e annuncia che l’Italia sarebbe al quarto posto per l’uso di jet per ricchi. Addirittura, +64% sul 2022, emissioni equivalenti a mezzo milione di persone e scenari allarmisti da catastrofe imminente. E riguardo l’Italia, un volo su dieci sarebbe stato “privato”. Vorremmo tanto che fosse vero, perché comegli americani “no plane, no gain”, l’aviazione in generale e in particolare quella d’affari sono ottimi indicatori dell’andamento dell’economia perché sintomo che nel mondo gli uomini d’affari devono spostarsi rapidamente per poter creare benessere. Purtroppo invece non è così, sebbene il periodo della pandemia abbia visto un aumento delle persone che ricorrono al noleggio di veliper spostarsi rispetto a ...